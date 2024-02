Daniel Gafford est ravi d'avoir été tradé aux Dallas Mavericks. En plus de sortir du bourbier qu'étaient pour lui les Washington Wizards, l'intérieur peut côtoyer des joueurs d'un niveau encore inconnu pour lui. Ce qu'il a dit au sujet de Luka Doncic et Kyrie Irving après la victoire des Mavs contre les Suns la nuit dernière va dans ce sens.

"Pour moi, Luka Doncic est le MVP... Quand je vois les choses dont Kyrie et lui sont capables, je suis halluciné. C'est comme si j'étais un gamin dans une confiserie. Je vois deux grands joueurs jouer et dominer".

Luka Doncic tourne cette saison à 34.3 points, 9.6 passes et 8.8 rebonds de moyenne à 49%. Avec les Mavs de retour dans la zone qui leur permettrait d'éviter le play-in tournament, le Slovène a de vraies chances de concurrencer Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander, pour ne citer qu'eux, dans la course au MVP.