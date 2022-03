Luka Doncic explique pourquoi il défie LeBron et les autres stars NBA

Luka Doncic monte en pression ces dernières semaines et se rapproche du meilleur niveau qu'il a jamais affiché en NBA. On voit de plus en plus souvent le Slovène aller directement défier les meilleurs joueurs adverses, comme pour montrer qu'il est désormais dans les mêmes sphères qu'eux.

Invité du podcast "The Old Man and the Three" de son ancien coéquipier JJ Redick, Doncic a expliqué son approche en la matière et pourquoi il se frottait désormais systématiquement à LeBron James, Stephen Curry et autres superstars avec lesquelles il cherche des match-up.

"Si je recherche ces match-up, c'est parce que je veux faire en sorte que les meilleurs joueurs adverses travaillent des deux côtés du terrain. Eux aussi me le font. Ce n'est peut-être pas parce que je suis bon, mais parce qu'ils pensent que je ne sais pas défendre (rires). Ces joueurs-là ont beaucoup le ballon, donc il faut les fatiguer. Lorsque le meilleur joueur adverse défend sur toi, tu veux scorer, c'est une question de fierté".

Au passage, Doncic a évoqué le stepback à 3 points dont il s'est fait une spécialité. Niveau préparation, l'ancienne star du Real Madrid n'a pas fait grand chose et on est plus sur quelque chose d'instinctif.

"Je n'ai jamais travaille le stepback à 3 points. La première fois que je l'ai fait, c'était dans un match contre Houston lors de ma saison rookie. J'en ai mis trois de suite en fin de match".

Oui, ce garçon n'est pas comme les autres... 😅

Luka Doncic, l’idole du peuple