Luka Doncic fait une saison historique et on ne s’en rend pas bien compte

Luka Doncic finira peut-être trop loin au classement de l'Ouest avec Dallas pour être MVP. C'est en tout cas l'argument principal pour le reléguer derrière Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander dans la discussion pour le titre de meilleur joueur de la saison régulière. Quoi qu'il en soit, et on ne s'en rend sans doute pas bien compte, Doncic fait une saison tout bonnement historique en termes de production.

Lorsque l'on combine ses moyennes aux points, aux passes et aux rebonds, un seul joueur dans l'histoire de la NBA a fait mieux : Monsieur Kareem Abdul-Jabbar. Doncic tourne en effet, à l'heure qu'il est, à 33.9 points, 9.8 passes et 9.1 rebonds de moyenne, soit un total de 53.2. En 1972, Kareem était arrivé jusqu'à 56.

Luka Doncic est le joueur le plus productif de la ligue, tout simplement. Quant aux reproches sur le bilan de son équipe, Nikola Jokic et les Nuggets avaient gagné 48 matches en 2022 et Russell Westbrook et OKC en avaient gagné 47 en 2017, lors de leurs campagnes respectives jusqu'au MVP. Dallas est, à 10 matches de la fin, à 43 victoires. Faudra-t-il reconsidérer les choses si les Mavs, qui sont sur une belle dynamique, atteignent les 48 ou les 50 victoires ?