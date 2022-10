Luka Doncic galère avec le prénom de JaVale McGee

La NBA a décidé de permettre aux fans de suivre quelques équipes pendant leur training camp cette saison. Les Dallas Mavericks sont les premiers à tester l'expérience, avec des micros et des caméras installés un peu partout pour que les fans soient immergés dans la vie d'une équipe. L'intérêt, c'est aussi d'entendre quelques conversations ou déclarations amusantes. Un court passage où Luka Doncic essaye d'appeler son nouveau coéquipier, JaVale McGee, est assez savoureuse.

On y voit la star des Mavs afficher clairement le fait qu'il ne connaît pas vraiment le prénom de l'ancien intérieur des Warriors et des Lakers. Avec l'aide d'un membre du staff, il parvient finalement à donner le bon prénom et même la bonne prononciation avec une satisfaction non dissimulée.

"Joel ! Joel ! Joel ? JaVale ? Oh, JaVaaale".

Luka learning his new teammate Javale McGee’s name 😂

JaVale McGee a rejoint Luka Doncic et les Mavs cet été en tant que free agent après une pige à Phoenix. Il est le seul joueur de l'effectif coaché par Jason Kidd à avoir remporté un titre (il en a trois à son actif avec les Warriors et les Lakers) en NBA. Son expérience devrait s'avérer précieuse pour l'une des équipes les plus ambitieuses de la Conférence Est cette saison.

