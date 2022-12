Luka Doncic gueule sur son coéquipier… et prend une technique

Dans la famille des arbitres qui font du zèle, on demande ceux du match entre Dallas et OKC cette nuit. Luka Doncic prend généralement des fautes techniques parce qu'ils les a méritées, souvent après avoir pesté auprès des arbitres. Cette fois, le Slovène a été victime d'une petite injustice. Un peu agacé par la passivité défensive de son coéquipier Dwight Powell au moment de défendre sur Shai Gilgeous-Alexander, Doncic a tapé dans ses mains et lancé un gros "Let's go !" à mi-chemin entre énervement et motivation.

Rien de bien méchant ou perturbant pour le cours du match, donc. L'un des arbitres a dû croire que Doncic hurlait sur lui, par habitude, et a donc distribué une faute technique à la star des Mavs.

Luka Doncic got a technical foul for yelling at his teammate, Dwight Powell. He was not happy 😅pic.twitter.com/I6Pb24ZSX2 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 13, 2022

Ce n'est "que" sa 6e de la saison, mais il se rapproche doucement du leader Kevin Durant (8)... Peut-être la NBA interviendra-t-elle pour soulager Luka Doncic et lui retirer cette technique assez injuste ?