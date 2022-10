Luka Doncic verrouillé par Lu Dort : “L’un des 3 meilleurs défenseurs NBA”

Défendre sur Luka Doncic peut vite vous donner une petite idée de l'enfer. Mais il y a aussi des joueurs capables de ne pas se laisser abattre et de s'accrocher malgré tout jusqu'au bout. Luguentz Dort, dont on connaît le talent défensif, fait partie de ceux-là. Alors que Dallas et OKC étaient à égalité sur la dernière possession du 4e quart-temps (après un craquage intersidéral des Mavs qui menaient de 16 points à 4 minutes de la fin), Dort s'est lancé dans une mission suicide : stopper Luka.

Dans son style intense et féroce, le Québécois du Thunder a poussé la star slovène dans ses retranchements. Et même si Luka Doncic a réussi à prendre un tir, celui-ci n'a pas fait mouche et OKC a pu aller en prolongation et remporter le match.

Lu with the lockdown defense to end regulation. 👏 pic.twitter.com/3obkZqFZY2 — OKC THUNDER (@okcthunder) October 30, 2022

A la fin de la rencontre, Luka Doncic a reconnu que Luguentz Dort était un phénomène et un adversaire pas franchement agréable à affronter.

"C'est très difficile face à lui. C'est l'un des trois meilleurs défenseurs de la ligue", a salué Luka.