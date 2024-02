Nikola Jokic et Luka Doncic ont été un peu comme Laurel et Hardy lors du All-Star Weekend : comiques et inséparables. Les deux superstars sont très proches. Deux vrais amis dans la vie, réunis brièvement à Indianapolis. Mais leur idylle pourrait-elle se prolonger au quotidien, par exemple en jouant dans la même équipe ? Un journaliste serbe a demandé au Joker ce qu'il en pensait.

"Je ne veux pas quitter Denver. Mais si Luka en a marre de Dallas, il peut venir ici", rétorque le double MVP.

Mine de rien, il peut prendre une amende juste pour ce commentaire. On suppose que la NBA laissera passer mais c'est considéré comme du "tampering". Même si c'est débile de le voir comme ça. C'est surtout avant tout une boutade de Jokic. Mais qui sait ce que réserve l'avenir si les Mavericks ne passent pas rapidement un cap avec Doncic ?