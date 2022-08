Luka Doncic prépare un nouveau move secret qui va bluffer tout le monde

Luka Doncic fait partie de ces joueurs qui aiment inventer et créer des choses nouvelles et originales lorsqu'ils jouent au basket. Le Slovène est toujours en quête d'amusement et plaisir sur le parquet, ce qui se traduit par des facéties durant l'échauffement, mais aussi en match. Visiblement, il faut s'attendre à voir la star des Dallas Mavericks surprendre beaucoup de monde avec un nouveau move qu'il espère pouvoir retranscrire en match.

C'est ce que Mark Cuban, qui était l'invité de Taylor Rooks chez Bleacher Report, a révélé cette semaine.

Peut-être aura-t-on un avant-goût du move en question dès l'Eurobasket 2022 ? Luka Doncic a prévenu qu'il venait pour la gagne avec son pays, comme en 2017. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas régaler le public avec des gestes venus d'ailleurs, comme à son habitude...

🚨 Mark Cuban said Luka Doncic is working on a secret move to debut next season!!! what do y’all think it is??? 👀 pic.twitter.com/7NA3DL7Wpz

— Taylor Rooks (@TaylorRooks) August 17, 2022