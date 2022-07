Luka Doncic sera au Quai 54 à Paris ce weekend !

Le Quai 54 est de retour cette année et c'est déjà ce weekend. Le plus grand événement de streetball de la planète a mis les petits plats dans les grands cette année. Si à chaque fois des joueurs NBA sont présents près de la Tour Eiffel, l'un des invités de marque de cette édition va attirer du monde. Luka Doncic, la star des Dallas Mavericks, a confirmé sa venue dans un message posté sur les réseaux sociaux.

Après avoir participé à des matches de qualification pour la Coupe du monde avec la Slovénie, Doncic se rendra bien dans la capitale française pour participer aux festivités. Il ne sera normalement pas seul, mais le nom des autres athlètes présents n'a pas encore été dévoilé. Restez aux aguets !

FOR THE CULTURE! 🌟

🇫🇷 Quai 54 2022 • 9 & 10 Juillet 2022 💥

Le plus grand tournoi de streetball au monde est de retour, et que serait le Quai 54 sans son lot de surprises ? Soyez prêts… 🏀☀🎶😎🔥

🎟 Les places sont disponibles dès maintenant sur https://t.co/056dtxVlHF pic.twitter.com/X02YfrTa6G

— Quai 54 (@quai54wsc) June 15, 2022