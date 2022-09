Luka Doncic et la Slovénie renversés par la Pologne !

Slovénie - Pologne : 87-90

Alors là, celle-là, on ne l'avait pas vu venir. On aurait pu et peut-être même dû, tant cet Eurobasket 2022 est surprenant. Après la Serbie et la Grèce, c'est la Slovénie qui est tombée avant même les demi-finales. Aucun des trois principaux favoris du tournoi - sur le papier bien sûr - ne verront le dernier carré. Pas de Nikola Jokic, pas de Giannis Antetokounmpo et donc pas de Luka Doncic. Le meneur star des Dallas Mavericks est passé à côté de son match. Il a inscrit 14 points mais à 5 sur 15 aux tirs et avec 6 ballons perdus avant de sortir pour 5 fautes.

Insuffisant pour porter une sélection qui est devenue en grande partie dépendante des cartons de son prodige, du moins sur cette compétition. Les Polonais ont profité du manque d'adresse de leurs adversaires pour prendre le large en première période, avec même 19 points d'avance à la pause. Mais c'est justement dos au mur que la Slovénie, championne d'Europe en titre, s'est réveillée pour recoller au score puis même repasser devant. Il restait alors à gérer le money time.

Sans aucun joueur NBA - la seule de ces quarts de finale - la Pologne n'a pas flanché. Elle a continué à faire douter son adversaire en appliquant son basket tout en se reposant sur le génial Mateusz Ponitka (26 points, 16 rebonds, 10 passes, 41 d'évaluation) mais aussi sur AJ Slaughter (16 points). Un duo décisif qui a permis aux rouges et blancs de reprendre 8 points d'avance (84-76) dans le money time. Ponitka a même porté l'estocade avec un trois-points assassin à un peu plus d'une minute du buzzer. Dans un sursaut d'orgueil, les Slovènes sont revenus à 3 petites longueurs 30 secondes plus tard. L'ultime tentative de Klemen Prepelic (vous savez, celui qui s'est fait contrer par Nicolas Batum sur la balle de match aux JO) n'a même pas touché le cercle, même s'il réclamait une faute sur l'action.

La Pologne atteint le dernier carré d'un Euro pour la première fois de son Histoire. Elle sera donc le prochain adversaire de l'équipe de France en demi-finale vendredi.