Luka, Kyrie et Dallas peuvent-ils créer la surprise ? – Ep #137

L'épisode de cette semaine est consacré aux Dallas Mavericks et à leurs chances de faire du bruit en playoffs cette année.

Dans l'épisode du podcast cette semaine, Théophile Haumesser, Antoine Pimmel et Shaï Mamou se penchent sur les Dallas Mavericks et leurs chances de réussir un coup dans la Conférence Ouest, grâce à un Kyrie Irving retrouvé, au génie de Luka Doncic et à d'autres facteurs évoqués ici.

Vous retrouverez, en préambule, une petite présentation du Mook consacré aux Spurs.

Le podcast sur YouTube