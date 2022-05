L’université de Marquette va avoir sa propre Air Jordan 6

On se le répète à chaque fois que les lettres NCAA se présentent devant nos yeux : cela doit être incroyable d'être un athlète universitaire aux USA. Outre les campus géants, les infrastructures démentes et les teufs que l'on imagine dantesques, il y a aussi (et surtout pour nous, pauvres ballers que nous sommes) les équipements des programmes sportifs. Comme chaque année, Jordan Brand offre à certaines facs des silhouettes Player Exclusive et cette fois ci c'est Marquette qui a le bonheur de recevoir une nouvelle Air Jordan 6.

Devant les premiers visuels, on peut penser à Michigan, avec ce mélange de bleu et jaune, mais c'est bien l'université de Dwyane Wade qui est représentée avec son logo cousu sur le talon. Les matériaux sont superbes, avec du cuir craquelé et un peu usé donnant un sentiment vintage dans l'air du temps. Les inscriptions sur la languette (Jumpman faisant face au numéro 23) sont en mode "chenille", rappelant les fameux blousons varsity des athlètes US. On retrouve du bleu plus clair sur le heel tab, le lacelock et la midsole, et un Nike Air sur la semelle intérieure, pour donner un côté OG bien prononcé.

Pas de release globale bien évidemment sur cette paire, mais cela ne nous empêche pas de rêver un peu non ?

Les images de la Air Jordan 6 Marquette :

images @englishSole