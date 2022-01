Lusia Harris, la seule femme draftée en NBA, n’est plus

Le nom de Lusia Harris ne vous dit peut-être rien, mais il restera à jamais dans les annales du basket américain. L'ancienne joueuse est décédée à l'âge de 66 ans en ce début de semaine, a annoncé sa famille.

Harris était membre du Hall of Fame pour ses prouesses à l'université de Delta State, sa médaille olympique avec Team USA en 1976, ses accomplissements en WBL, l'ancêtre de la WNBA, mais aussi... son statut de seule et unique femme officiellement draftée en NBA.

En 1977, huit ans après que la ligue a invalidé la sélection de Denise Long par les Warriors, Lusia Harris a été choisie en 137e position de la Draft par le New Orleans Jazz. La jeune femme, alors âgée de 22 ans, n'aura jamais l'occasion de défendre ses chances dans un camp d'entraînement, puisque l'on apprendra plus tard qu'elle était enceinte à ce moment-là.

Il y a 6 mois, le New York Times lui avait consacré un documentaire intitulé "The Queen of Basketball", où elle expliquait le tumulte qui a entouré cette sélection et revenait sur son fascinant parcours.

Scooby-Doo, Bruce Jenner et une joueuse enceinte : l'improbable Draft 77