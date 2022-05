Le Magic va jouer avec une collection de top-10 picks l’an prochain

Le Orlando Magic n'a joué que 2 fois les playoffs entre 2012 et 2022. Le reste du temps, la franchise floridienne squattait les bas fonds de la Conférence Est et elle accumulait les choix de draft bien placés. Surtout que les dirigeants ont décidé de repartir de zéro en cours de saison dernière. Ils ont été récompensés avec le first pick de la draft 2022.

Orlando décroche le 1st pick, déception pour les Pistons

Le joueur choisi - sans doute Chet Holmgren - va rejoindre une collection de top-10 picks à Orlando. Le Magic en comptera peut-être 8 l'an prochain ! En effet, Markelle Fultz (1er choix en 2017), Jalen Suggs (5ème choix 2021), Jonathan Isaac (6ème choix 2017), Mo Bamba (6ème choix 2018), Wendell Carter Jr (7ème choix 2018), Franz Wagner (8ème choix 2021) et Terrence Ross (8ème choix 2012) ont tous été sélectionnés dans le top-10.

Est-ce que ça suffira à ramener le Magic sur le devant de la scène ? Peu probable.