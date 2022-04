Magic Johnson balance : Il voulait DeRozan mais LeBron préférait Westbrook

Maintenant que la saison régulière arrive à sa fin et qu'un scénario catastrophe paraît de plus en plus inévitable, les Los Angeles Lakers remontent le temps pour trouver le moment où leur saison est partie en couilles. Et, bizarrement, ça a commencé... avant d'avoir commencé. Dès cet été, avec le transfert de Russell Westbrook. Pour Magic Johnson, les Angelenos n'auraient jamais dû miser sur l'ancien MVP mais plutôt sur DeMar DeRozan.

"La seule responsabilité de LeBron, c'est d'avoir voulu Westbrook plutôt que DeRozan. L'agent de DeRozan m'avait appelé, il voulait venir aux Lakers. J'ai prévenu les Lakers. Mais Russ et LeBron ont commencé à se parler et c'est lui qui s'est retrouvé à L.A.", raconte la légende des mauves et ors.

C'est quand même très facile, 8 mois après, de se pointer et de mettre en avant le fait que lui misait sur DeMar DeRozan. Ce dernier vient de faire une excellente saison alors que Russell Westbrook est à la rue. Mais à l'époque, en juillet dernier, DD n'avait pas vraiment la cote. Pas plus que Russ en tout cas. Bon, c'est du Magic Johnson, quoi. Une manière de se mettre en avant.

Ce qui est ironique, c'est que l'agence Klutch Sports - qui représente LeBron James - avait récemment essayé de lancer l'idée selon laquelle elle voulait aussi voir DeRozan à Los Angeles. Assez ironique. D'ailleurs, que ce soit Magic ou les agents du King, ils n'en ont visiblement rien à carrer de révéler au grand jour le tampering vis à vis de DeRozan. Ce dernier n'était pas libre avant le trade de Westbrook et il n'était officiellement que le 2 août dernier...