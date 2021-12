Waouh, Magic Johnson a un conseil hyper important pour les Lakers

"Si t'as pas de fesses, t'as walou." Booba mène un combat contre les postérieurs plats depuis dix ans maintenant. Mais il n'y a rien de plus creux et de plus vide qu'un tweet de Magic Johnson (les mauvaises langues diront que si, cet article, mais on vous voit venir). L'ancienne légende des Los Angeles Lakers s'est fait une petite réputation sur les réseaux sociaux en balançant les trucs les plus bateaux du monde. Il a fait très, très fort en expliquant comment les Angelenos pouvaient progresser en défense.

If the @Lakers are going to turn their season around there are 3 things they must do on defense. First, they must play better individual defense. Second, play better team defense and third, transition. They must improve their transition defense!

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) December 7, 2021