Nike devrait arrêter le massacre avec les maillots City

OK, business is business. Mais l'être humain devrait apprendre à dire stop et se fixer des limites. Les éditons "City" des maillots NBA désignés par Nike ont fuité et, franchement, comme chaque année ou presque, le rendu n'est vraiment pas fou.

Tous les maillots City Edition de la saison ont leaké. Les voici : Vos préférés ?! pic.twitter.com/rLXMuXqEw3 — Basket-Infos (@Basket_Infos) October 23, 2023

Alors, oui, les goûts et les couleurs... mais honnêtement, la plupart des maillots n'ont aucune saveur. Bien sûr que certains en trouveront beaux (celui des Sacramento Kings est magnifique à nos yeux). La marque peut toujours se cacher derrière cet argument. Sauf que, malgré l'étiquette "City", avec des tuniques censées représentées les villes, les jerseys n'ont aucune identité. Parfois même aucun sens. On comprend la logique marketing. Mais à un moment, faut juste arrêter de prendre les clients pour des cons. Laissons les franchises inspirées confectionner un troisième maillot certaines saisons, sans que celui-ci ait forcément un nom. Laissons d'autres sortir une version rétro de temps à autre. Mais arrêtons le massacre.