Malachi Flynn brille en Pro-Am, Talen Horton-Tucker déchante

Le show de LeBron James en Drew League a mis un coup de projecteur sur les compétitions Pro-Am — celles dans lesquelles les professionnels se mêlent aux amateurs. D’autres joueurs NBA s’y sont essayés ce week-end, avec des résultats mitigés. Une performance impressionnante pour Malachi Flynn et une vraie déception pour Talen Horton-Tucker.

29e choix des Raptors à la draft 2020, Flynn a fait exploser les compteurs. Le meneur de 24 ans a compilé 73 points et 12 rebonds dans un match de Crawsover Pro-Am. Un coup d’éclat aussi inattendu que ses tirs à plusieurs mètres de la ligne.

Malachi Flynn just dropped 73PTS at the Crawsover Pro-Am 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/l5sH8O0Vw5

— Ballislife.com (@Ballislife) July 16, 2022