Malik Beasley bat un record de franchise aux Timberwolves

Les Minnesota Timberwolves sont l'une des franchises les plus jeunes de la NBA (créée en 1989) mais elle a déjà vu passer son lots de snipers. Malik Beasley les a tous supplanté le temps d'un match. Titularisé au côté de D'Angelo Russell dans le backcourt, le jeune homme s'est contenté de shooter à trois-points hier soir. Et ça a marché : 17 tentatives pour 11 paniers. Un nouveau record derrière l'arc pour l'organisation.

That's a new franchise record for 3's in a game! Malik Beasley with 11 from downtown on the night!

— Bally Sports North (@BallySportsNOR) March 10, 2022