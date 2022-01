Quand Malik Monk s’inspire de… Nick Young

Malik Monk côtoie des futurs Hall Of Famers. LeBron James, Anthony Davis, Carmelo Anthony, Dwight Howard et Russell Westbrook. Alors, forcément, il prend exemple sur les meilleurs. C’est pourquoi il s’est inspiré de… Nick Young.

Malik Monk confirms his right arm is "strictly for buckets" and is why he only has tattoos on his left arm.

And yes, he got the inspiration from Nick Young.

