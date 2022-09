L’émotion de Manu Ginobili en remerciant Popovich, Duncan et Tony Parker

Un nouveau grand moment sur la scène du Hall Of Fame du basket. Manu Ginobili, au pupitre, prend soin de remercier tous ceux qui ont pu contribuer à sa formidable carrière. Et ils ne pouvaient évidemment pas manquer l'occasion de saluer Gregg Popovich, son ancien coach, ainsi que Tim Duncan et Tony Parker, ses coéquipiers historiques aux San Antonio Spurs. Les hommes avec qui il a décroché quatre titres de champion NBA.

"Pop. Qu'est-ce que je peux dire man. Tu as été tellement important pour ma famille et moi sur et en dehors du terrain. Je ne pourrai jamais assez te remercier. Tim, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Mais aussi l'un des meilleurs coéquipiers et c'est encore plus important. J'ai tellement appris de toi. J'ai appris à être un leader et un exemple. TP ! On a jamais laissé nos egos nous pourrir la vie. On savait quand c'était ton tour ou mon tour... ou quand c'était celui de Tim, donc la plupart du temps. On a fait le boulot et c'était un plaisir."

Manu tears up as he thanks Coach Pop, Tim Duncan, and Tony Parker ❤️ pic.twitter.com/GcgsptlHhq — NBA TV (@NBATV) September 11, 2022

Manu Ginobili était présenté par Tim Duncan. Tony Parker, lui, devrait rejoindre le panthéon du basket l'année prochaine.