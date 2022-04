Manu Ginobili va rejoindre Tim Duncan au Panthéon du basket. "El Manu", retraité depuis 2018, a appris cette semaine qu'il entrerait au Hall of Fame dès sa première année d'éligibilité. Ce n'est évidemment pas une grande surprise puisque l'Argentin a tout de même fait partie du trio le plus victorieux (au nombre de victoires collectives) de l'histoire de la NBA.

On suppose et on espère que Tony Parker, qui a raccroché ses baskets un an après Manu Ginobili, aura droit au même hommage en 2022, pour que la boucle soit bouclée. La dynastie des Spurs, pilotée par Gregg Popovich, doit beaucoup aux trois larrons, quatre fois champions NBA ensemble, Duncan ayant remporté une cinquième bague en 1999 avant que ses deux camarades ne débarquent en NBA.

On notera que Tim Hardaway, longtemps écarté de la discussion à cause, vraisemblablement, de ses propos homophobes pour lesquels il a fait une rédemption totale depuis des années, fera aussi son entrée en 2022 pour ses accomplissements avec les Warriors et le Heat. L'ancienne star WNBA Swin Cash, qui travaille aujourd'hui au sein des New Orleans Pelicans, est la troisième à avoir la garantie de monter sur la scène de Springfield.

Au cas où vous auriez oublié pour quelle raison Manu Ginobili méritait le Hall of Fame, ce thread vous aidera à vous rafraîchir la mémoire.

How about a Manu Ginobili thread in honor of him becoming a first ballot Hall of Famer

Here’s a bunch of passes that make up like .01% of the crazy ones he had pic.twitter.com/wp4UbAbXv2

— dylan (@dylangonzalez21) March 31, 2022