Manu Ginobili moins fort que Jamal Crawford et Lou Williams ? Gilbert Arenas va trop loin

Gilbert Arenas est divertissant, il faut lui accorder cela. L'Agent Zero, reconverti dans le podcasting depuis quelques années avec son émission "No Chill Podcast", est souvent dans la provocation ou l'avis divergeant. Parfois de manière abusive et éhontée. Dans l'un de ses derniers épisodes au cours duquel il recevait JR Smith, Arenas a évoqué la question du 6e homme en NBA et le cas particulier de Manu Ginobili.

S'il respecte la carrière de l'Argentin et son apport chez les Spurs, il ne trouve pas qu'El Manu était un meilleur joueur que certains autres super subs. Attention, si vous êtes fans de Ginobili, vous risquez de faire une attaque à la lecture de ces propos.

"Il est difficile de me convaincre que Manu Ginobili était meilleur individuellement que Jamal Crawford. Quand on regarde le CV, on se dit qu'il a 5 bagues. Mais si tu dois faire un match à un contre un, tu prends qui ? Moi je prends Jamal. Manu était incroyable dans la structure des Spurs, mais quand on parle de jeu individuel, je ne le mets pas dans le top 5 des meilleurs 6e hommes de l'histoire. Est-ce qu'il peut seulement dire qu'il est meilleur que Lou Williams ?"

On comprend ce que veut dire Gilbert Arenas, mais quel intérêt d'opter pour un joueur qui est uniquement un soliste, quand on peut avoir un magicien capable d'éclaire le jeu à la passe et au scoring dans ce rôle ? L'ancien joueur de Washington a toujours préféré la prouesse personnelle au collectif, on le sait bien. Et là, il prêche clairement pour sa paroisse et des joueurs dont il est bien plus proche que Manu Ginobili.

S'il faut choisir, on hésite pas l'ombre d'une seconde entre El Manu et les joueurs cités, aussi formidables soient-ils dans l'expression individuelle du basket.

