Manute Bol a-t-il vraiment joué en NBA à plus de 50 ans ?

L'histoire est bien connue. Faute de certificat de naissance précis à son arrivée aux Etats-Unis en provenance du Soudan, Manute Bol s'est vu attribuer une date de naissance qui convenait à tout le monde : le 16 octobre 1962. Les cas de falsification de l'âge d'athlètes africains ont longtemps été monnaie courante, mais portaient généralement sur des écarts de trois à cinq ans tout au plus. Pour Bol, il semblerait que ce soit dans de toutes autres proportions.

Kevin Mackey, son coach à Cleveland State, responsable du choix de sa date de naissance, est convaincu que Manute Bol avait déjà plus de 40 ans lorsqu'il évoluait en NCAA.

"Il n'y a aucun moyen de réellement le savoir. On a voulu être sûr qu'il soit assez jeune pour jouer et avoir une carrière. Mais il est tout à fait possible qu'il ait joué en NBA en ayant plus de 50 ans", a indiqué Mackey sur Zagsblog.