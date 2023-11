Marcus Smart absent 3 à 5 semaines

Quel début de saison galère pour les Memphis Grizzlies. La franchise du Tennessee n'a gagné que 3 de ses 12 premiers matches - dont un succès contre les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama la nuit dernière - et elle évolue sans Ja Morant. Le meneur All-Star est suspendu pour les 25 premières rencontres. Les Grizzlies comptaient palier en partie son absence avec l'arrivée de Marcus Smart pendant l'intersaison. Sauf que ce dernier va aussi manquer à l'appel. Et pour un bon moment.

Selon ESPN, le vétéran est victime d'une entorse du pied et il sera forfait 3 à 5 semaines. Un coup dur de plus. Smart, transfuge des Boston Celtics pendant l'été, s'est déjà affirmé comme un joueur important de l'équipe. Il tourne à un peu plus de 12 points par match depuis le coup d'envoi de la saison.

Deuxièmes à l'Ouest lors des deux dernières saisons, les Grizzlies sont avant derniers de leur Conférence pour le moment.