Marine Johannès atteint la barre des 500 points en WNBA

Après ne pas avoir pu disputer l'Eurobasket 2023 avec les Bleues pour les raisons que l'on connaît, Marine Johannès se requinque avec le New York Liberty. Si la franchise de Big Apple n'est que deuxième ex-aequo en WNBA après 21 matches et la création d'une superteam, la Française a atteint une marque significative au scoring dimanche. New York s'est imposé (103-81) face à Indiana avec 12 points et 4 passes pour Johannès, qui a du coup dépassé les 500 points en carrière en WNBA. Pas encore de quoi s'approcher vraiment de Sandrine Gruda (1008 points), d'Isabelle Fijalkowski (715) ou des naturalisées Bria Hartley (1630) et Gabby Williams (892), mais la joueuse de l'ASVL fait son bonhomme de chemin.

Marine Johannès sort du banc cette saison sous les ordres de Sandy Brondello, au sein d'une équipe clinquante et garnie de superstars, mais qui n'a pas encore réussi à vraiment convaincre, loin derrière les Las Vegas Aces par exemple. Johannès tourne à 7.3 points par match, mais reste l'une des joueuses les plus divertissantes de WNBA grâce à ses facéties et son sens du spectacle.

