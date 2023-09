Marine Johannès et Iliana Rupert lancent leurs playoffs cette nuit

Il y aura deux Françaises en action cette nuit en WNBA, où les playoffs se lancent pour New York et Atlanta. Marine Johannès et Iliana Rupert sont sur le pont.

Vous vous languissez de suivre des membres de l'équipe de France de basket dans des compétitions officielles de basket ? Les playoffs WNBA débutent la nuit prochaine (de vendredi à samedi), pour Marine Johannès et Iliana Rupert.

Les plus taquins noteront que Johannès n'est techniquement pas membre des Bleues puisqu'elle a été mise à l'écart du groupe avant le dernier Eurobasket, mais la joueuse de l'ASVEL et de New York reste la joueuse française la plus suivie et médiatisée. Avec l'armada du Liberty, elle tentera de bien négocier le premier tour de cette post-saison, face à un adversaire qu'il ne faudra absolument pas prendre à la légère. Deuxième du général en saison régulière, New York, avec sa pléiade de stars (Breanna Stewart, Jonquel Jones, Sabrina Ionescu ou encore Courtney Vandersloot), accueille les Washington Mystics. Pour le format, il s'agit d'une série au meilleur des trois matches, avec deux rencontres à domicile d'emblée pour l'équipe la mieux classée.

Marine Johannès, qui a été l'une des 6e joueuses les plus en vue de la saison écoulée, et ses camarades ont donc une chance de ne même pas avoir à se rendre dans la capitale fédérale si elles font le job. Pour ça, il faudra se défaire d'un adversaire certes moins bien classé que prévu, mais qui compte dans ses rangs la double MVP et championne 2019 Elena Delle Donne, mais aussi des joueuses comme Ariel Atkins, Natasha Cloud ou Brittney Sykes.

Cette saison, l'ancienne joueuse de Bourges tournait à 7 points de moyenne en un peu moins de 19 minutes par match.

Pour Iliana Rupert, qui joue désormais à Atlanta après avoir participé à la conquête du titre avec Las Vegas la saison dernière, il faudra se rendre à Dallas, où le Dream affrontera les Wings. Cinquièmes de la saison régulière, les joueuses de Tanisha Wright ont une vraie chance de créer la surprise contre une équipe qui a terminé juste devant elles au classement. Dallas est favori, notamment grâce à l'avantage du terrain et à la présence de la paire Arike Ogunbowale - Satou Sabally, mais Rupert et ses camarades ont un coup à jouer.

Cette saison, Iliana Rupert n'a pas eu autant de temps de jeu qu'on pouvait l'espérer, avec moins de 8 minutes par match sur les 20 rencontres auxquelles elle a participé après avoir manqué la première partie pour participer à l'Eurobasket.

Le programme des Françaises

New York vs Washington, à 1h30 du matin, heure française

Dallas vs Atlanta, à 3h30, heure française