Marine Johannès brille et s’offre un trophée en WNBA

All she does is win. Sacrée championne de France avec l’ASVEL fin mai, Marine Johannès s’est offert un nouveau trophée la nuit dernière. L’arrière de 28 ans vient de remporter la Commissioner’s Cup – le tournoi de mi-saison en WNBA – avec son équipe du New York Liberty. Les joueuses de Sandy Brondello ont battu les Las Vegas Aces en finale (83-62).

La Française s’est particulièrement illustrée puisqu’elle a terminé meilleure marqueuse de la partie en inscrivant 17 points… en seulement 14 minutes. Très adroite (6 sur 8 aux tirs), elle a notamment planté deux paniers primés consécutivement pour faire passer l’écart de +3 à +9 en faveur des New-yorkaises en fin de premier quart-temps.

Elle n’a pas été nommée MVP pour autant. La récompense est revenue à Jonquel Jones, auteur d’un gros double-double (16 points, 15 rebonds). C’est le premier trophée WNBA pour Marine Johannès, qui gonfle donc encore un peu plus un palmarès bien chargé.