Les Mavericks changent de propriétaire, mais Mark Cuban reste

Mark Cuban, le propriétaire emblématique de la franchise, a décidé de vendre la majorité des parts des Mavericks, selon The Athletic. Cependant, les choses ne devraient pas beaucoup changer à Dallas, car Cuban restera un propriétaire minoritaire de l’équipe et conservera le contrôle des opérations.

Miriam Adelson, la cinquième femme la plus riche des États-Unis d’après Forbes et l’actionnaire majoritaire de la compagnie de casinos Las Vegas Sands, ainsi que sa famille, devraient bientôt devenir les nouveaux propriétaires de la franchise. Le montant de la transaction est estimé à environ 3,5 milliards de dollars. Pour Mark Cuban, l’acquisition originelle de la franchise pour 285 millions de dollars en 2000 s’avère être un investissement en or.

Surtout, l’homme d’affaires américain garde une main sur son trésor. Il conservera une part minoritaire des Mavericks et le contrôle total des opérations. C’est pour lui, qui a toujours été très impliqué dans la vie de l’équipe, une manière de rester proche du terrain. Selon Marc Stein, la structure inhabituelle de l’accord était plus attrayante pour Cuban qu’une vente pour une somme plus élevée, le prix de la franchise étant estimé à 4 milliards de dollars.

Le changement de propriétaire pourrait être effectif dès cette saison, à condition que la NBA approuve la vente. Miriam Adelson deviendrait alors la deuxième femme à être la principale propriétaire d’une franchise NBA, après Jeanie Buss (Los Angeles Lakers). L’expertise de son entreprise dans les domaines de l’immobilier, des casinos et du divertissement pourrait être un atout majeur pour les Mavericks, avec l’idée émergente d’une nouvelle salle à Dallas.

