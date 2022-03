Le calme n'a pas duré très longtemps dans les arcanes des Dallas Mavericks. Si tout se passe bien sur le terrain en ce moment, avec une 5e place à l'Ouest et de belles promesses pour les playoffs, un nouveau scandale vient d'éclater autour de la direction.

On se souvient qu'en 2018, les Mavs avaient dû faire amende honorable après une enquête publiée par Sports Illustrated sur le climat de misogynie et la présence de potentiels prédateurs sexuels parmi ses employés, dont certains regardaient des films pornographiques en plein open space... Il avait notamment été révélé que le l'ancien président de la franchise, Terdema Ussery, s'était rendu coupable d'agressions et de comportements inappropriés sur près de 15 employées.

Mark Cuban, après avoir tenté de régler l'affaire en privé, avait indiqué sa volonté de lutter plus activement contre cette culture et de changer les choses en interne. Cette fois, c'est une ancienne figure bien connue de Dallas qui s'attaque à son ancien employeur.

Scandale chez les Mavs : un « repaire de prédateurs sexuels »

ESPN révèle que Donnie Nelson, l'ancien GM de la franchise et membre des Mavs pendant près de 25 ans, a décidé de porter plainte contre la franchise. Nelson accuse Mark Cuban de l'avoir viré l'été dernier sur le simple motif qu'il avait mis à jour et révélé une agression sexuelle commise sur son propre neveu par Jason Lutin, l'un des bras droits de Cuban. L'agression aurait eu lieu dans un hôtel de Chicago en lors du week-end du All-Star Game 2020.

Quelques semaines plus tôt, le businessman texan avait apparemment offert une prolongation de contrat de 10 ans et 52 millions de dollars à Donnie Nelson, en échange de l'abandon de sa volonté de porter plainte et d'une clause de confidentialité.

Mark Cuban a fermement démenti dans un communiqué, indiquant que le départ de Nelson n'avait que des raisons professionnelles. Cuban affirme qu'une enquête a été effectuée en réponse aux allégations contre Lutin et que celle-ci n'a rien montré de répréhensible.