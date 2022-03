Markelle Fultz a rejoué au basket et c’est prometteur

Après plus d'un an d'absence, Markelle Fultz est revenu en NBA cette nuit. Le meneur d'Orlando a déjà des cannes et c'est une bonne nouvelle.

Le 6 janvier 2021, il y a 14 mois, alors que son début de saison était prometteur en tant que meneur titulaire du Magic, Markelle Fultz s'effondrait lors d'un match contre les Cleveland Cavaliers. Verdict : rupture du ligament croisé antérieur du genou. Lundi, le n°1 de la Draft 2017 a refoulé le parquet et c'est une très bonne nouvelle.

Après avoir surmonté des problèmes physiques et psychologiques lors de son début de carrière à Philadelphie - il avait totalement perdu sa mécanique de shoot - on espérait voir Fultz se relancer à Orlando dans un contexte peut-être un peu moins anxiogène. Ses 80 matches à cheval entre les saisons 2020 et 2021 ont laissé penser que c'était le cas, jusqu'à ce coup du sort dont on ne peut que souhaiter qu'il sera le dernier.

Face aux Pacers, Markelle Fultz a eu droit à 16 minutes de jeu. Certes, l'opposition n'était pas foudroyante, mais face au second unit d'Indiana, l'ancien guard de la fac de Washington a rapidement montré que le terrain lui avait manqué. Sur ce petit quart d'heure passé sur le parquet floridien, Fultz a inscrit 10 points et distribué 6 passes. Au niveau des jambes et de la fluidité, le garçon n'a rien perdu.

Markelle Fultz played his first NBA game in over a year and he is still so fun to watch!@MarkelleF: 10 PTS, 6 AST pic.twitter.com/DePLenHggN — NBA (@NBA) March 1, 2022

On l'a vu rentrer deux fadeaway à mi-distance, réussir deux drives tranchants et déposer un lay-up dans le cercle après une belle interception. Ce ne sont que 16 minutes et encore une fois pas dans le contexte le plus compétitif qui soit, mais on a envie de croire que l'ascension de Markelle Fultz part de là.

Le public d'Orlando ne s'y est pas trompé et l'a ovationné à son entrée et sur chacun de ses paniers. On a très envie de voir son retour vers sa meilleure forme au gré de la vingtaine de matches qu'il pourra disputer d'ici la fin de la saison.