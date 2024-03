Markelle Fultz a déjà pensé à dire stop…

Sélectionné au #1 pick de la Draft NBA 2017 par les Philadelphia Sixers, Markelle Fultz n'a pas confirmé les attentes placées en lui. Il faut dire que le meneur de jeu a connu de nombreuses blessures depuis le début de sa carrière.

Limité à 14 matches en 2017-2018, il a ensuite seulement disputé 19 rencontres en 2018-2019 chez les 76ers. Envoyé au Orlando Magic, il a réalisé une saison pleine (72 matches en 2019-2020). Avant de retomber dans ses galères (8 et 18 matches en 2020-2021 et 2021-2022).

Et sur certaines périodes délicates, Fultz a même envisagé de dire stop.

"Il y a eu des jours où je me suis demandé : 'est-ce que je vais être à nouveau capable de tirer de la même manière ?'. Mais mon état d'esprit n'était pas d'abandonner, mais de me demander ce que je pouvais faire.

J'ai même eu des moments où je me disais : 'Très bien, si ça arrive, je vais jouer de la main gauche. Je vais bosser très dur pour pouvoir le faire, mais il n'a jamais été question d'abandonner. Après ça serait un mensonge de dire que je n'ai pas eu des jours où j'ai pensé à abandonner. Mais ça n'a pas duré longtemps.

J'ai eu ces moments-là, et je me suis dit : 'À quoi penses-tu, Kelle ? Tu es tellement douée, tu as la chance d'avoir tellement d'autres choses, et ce n'est pas parce que tu ne peux pas tirer que tu ne peux pas avoir un impact sur le jeu et la victoire", a confié Markelle Fultz pour The Ringer.

Avec une forte concurrence à Orlando, Markelle Fultz doit se contenter d'un rôle limité cette année. Mais en évitant les blessures, il pourrait décrocher une opportunité intéressante cet été en tant qu'agent libre.

Les Sixers ont-ils fait une erreur en transférant Markelle Fultz aussi vite ?