« Imagine un gras du bide de 130 kilos qui te rentre dedans à pleine vitesse »

Déjà 30 matches manqués par Markieff Morris. Le vétéran n’a plus joué depuis la rencontre entre les Denver Nuggets et le Miami Heat début novembre. Un choc marqué par l’échange de fautes bien dégueulasses entre Morris et Nikola Jokic, entraînant l’éjection des deux joueurs. Le premier avait ouvert les hostilités en chargeant le Serbe en traître avant que celui-ci se fasse justice en poussant son adversaire de toutes ses forces alors qu’il avait le dos tourné.

Le coup du lapin pour Morris. Victime d’une blessure sérieuse aux cervicales, il est toujours indisponible depuis.

Ain’t shit wild about it! It’s a real injury! Imagine having a 300 pound sloppy fat boy run full speed and make direct contact with your spine! I’ll be back soon like I said. https://t.co/jMdySrLxuw

— Keef Morris (@Keefmorris) January 7, 2022