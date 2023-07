Mason Plumlee reste à L.A., bonne nouvelle pour les Clippers

Les Los Angeles Clippers vont tenter une nouvelle fois de partir à l'assaut du titre NBA la saison prochaine. Et ce malgré les échecs répétés, liés aux blessures répétées de Kawhi Leonard et Paul George. Ils repartiront quasiment avec la même équipe. Du moins, les joueurs les plus importants seront toujours là. Dont Mason Plumlee. Arrivé en février, le pivot s'est vite imposé comme un membre déterminant de la rotation. Et c'est pourquoi les Angelenos lui ont offert 5 millions pour qu'il reste une année de plus.

Mason Plumlee avait été excellent avec les Charlotte Hornets avant de déménager en Californie l'an passé. Il y compilait plus de 12 points, 9 rebonds et 3 passes. Il avait donc aussi été très en vue aux Clippers, même dans un rôle de remplaçant en tournant à 7 points et 7 rebonds. Il est monté à quasiment 9 points de moyenne en playoffs à... 87% de réussite aux tirs. Son jeu de passe, son sens du rebond et son expérience sont ses principaux atouts. Difficile de faire beaucoup mieux que lui pour un pivot back-up dans cette ligue.

Les Clippers ont aussi prolongé Russell Westbrook et ils ont récupéré Kenyon Martin Jr via un trade. Ils espèrent encore mettre la main sur James Harden ou Damian Lillard.