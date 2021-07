James Harden est sans doute le meilleur gaucher de la NBA à l'heure actuelle. Ces joueurs à la patte contrariante sont souvent un peu à part et on a voulu lister quelques glorieux anciens qui nous ont le plus marqué ou qui ont marqué l'imaginaire collectif pour ceux dont on n'a pas pu vivre les exploits en direct.

Manu Ginobili

Les fans dont les équipes ont été balayées par les Spurs durant toutes ces années ont probablement quelques griefs contre El Manu. Ils lui reprocheront d'avoir cherché un peu trop la faute ou d'en avoir rajouté sur les contacts, en plus d'un style capillaire longtemps douteux. Mais voilà des détails infimes comparés à la magie qui se dégage de l'Argentin lorsqu'il a la balle dans les mains.

Combien de coups d'oeils géniaux, de feintes incompréhensibles et de shoots pleins de sang froid le vétéran au crâne dégarni a-t-il offert depuis son arrivée dans la ligue en 2002 ? D'ailleurs, sa patte gauche ne s'est pas transformée en baguette de sorcier qu'en NBA. Avec sa sélection, Ginobili a réussi quelques exploits, comme celui de remporter le titre olympique en 2004 au nez et à la barbe de son pays d'adoption.

Les joueurs qui arrachent des exclamations aux spectateurs sans avoir besoin de dunker sur tout ce qui bouge, ce n'est pas si fréquent que ça. Mine de rien, il nous manque le Manu.