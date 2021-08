Passé la retraite, certains joueurs NBA ont tendance à se laisser aller après des années de restriction. D'autres en revanche restent assez raisonnables. C'est le cas de Dominique Wilkins, ancienne gloire de la Ligue.

Immense athlète dans les années 80-90, The Human Highlight Film a marqué toute une génération avec ses dunks incroyables. On se souvient tous de son célèbre Slam Dunk Contest face à Michael Jordan en 1988. L'ancien ailier né à Paris, rappelons-le, était également un sacré joueur.

Aujourd'hui, la légende des Atlanta Hawks est âgé de 61 ans, et non 134 comme notre titre le laissait penser. Il n'empêche que Dominique Wilkins impressionne toujours à son âge. Notamment sur ses qualités athlétiques qui sont toujours un peu présentes.

Dernièrement, il s'est retrouvé dans un open gym et en a profité pour montrer à tout le monde qu'il n'avait pas oublié comment dunker. Ce n'est certes pas aussi aérien que Zion Williamson, mais à 61 piges, il est toujours plus en forme que la plupart des humains de moins de 40 ans.

At 61 years old, The Human Highlight Film has still got it 💪

(via @DWilkins21) pic.twitter.com/VVekBOBdVS

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) August 27, 2021