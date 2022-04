Encore un superbe comeback des Grizzlies pour sortir les Wolves !

Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies : 106-114

Les Memphis Grizzlies sont décidément de sacrés guerriers. Aucun écart ne leur fait part et ils ne s’avouent jamais vaincus. En effet, ils ont encore une fois battu les Minnesota Timberwolves (114-106) après avoir compté 10 points de retard en cours de jeu. Un nouveau comeback dans le money time, cette fois-ci synonyme de qualification.

« Les victoires étaient toutes moches à l’exception du Game 2 », avoue Ja Morant. « Mais on a fait le boulot. »

Les Grizzlies ont décroché 3 de leurs 4 succès en réalisant un comeback spectaculaire pour finalement l’emporter. Le Game 3 est le symbole de cette série avec deux écarts de 20 points effacés pendant la partie avant de gagner à l’extérieur. Vendredi soir, les joueurs de Taylor Jenkins ont attendu le quatrième quart-temps pour se comporter en patrons. Ils ont planté 40 points dans les 12 derniers minutes, tout en limitant leurs adversaires à 22 unités.

« Je préférerai que l’on débute mieux les matches comme ça on éviterait de se retrouver dans ce genre de situations », relativise Dillon Brooks, auteur de 23 points la nuit dernière. « Mais on va toujours trouver un moyen de se battre. »

Leur combativité n’est plus à prouver. Les Grizzlies ont réussi à gagner ce match décisif à l’extérieur malgré un Morant limité à 4 sur 14. Il a tout de même compilé 17 points, 8 rebonds et 11 passes décisives. Ses lieutenants Desmond Bane et Brooks l’ont encore une fois bien aidé. Bane a aussi marqué 23 points. Il a été le joueur le plus prolifique de Memphis sur cette série.

Bane: 23 points, 5 threes

Brooks: 23 points, 5 threes The @memgrizz sweet-shooting wings power them into the West Semis! pic.twitter.com/5DAp9ytNcB — NBA (@NBA) April 30, 2022

C’est un tout autre défi qui attend désormais la franchise du Tennessee. Elle va retrouver les Golden State Warriors en demi-finales de Conférence. Elle ne part clairement pas favorite, malgré son étiquette de tête de série numéro 2 à l’Ouest. Mais il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Les Timberwolves, qui peuvent nourrir de vrais regrets sur ce premier tour, l’ont appris à leur dépend.

