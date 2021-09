On avait laissé Dion Waiters sur un titre de champion NBA en 2020 avec les Los Angeles Lakers. L'ancien arrière de Syracuse avait fait figuration sur 7 matches dans la bulle de Disneyworld, avant de passer la saison suivante sans club. En proie à des difficultés physiques et personnelles, le n°4 de la Draft 2012 semblait très loin d'un retour. Le message qu'il a posté ce weekend est venu le rappeler au souvenir de tout le monde et est de très bon augure.

Dion Waiters a ainsi posté deux photos de lui, l'une prise il y a quelques mois où il était clairement hors de forme, l'autre à l'instant "t", où son corps ressemble nettement plus à celui d'un joueur NBA. Dans le message qui accompagnait ce post, Waiters est revenu sur ses soucis et la manière dont il les a surmontés.

"Sur la première photo, vous pouvez voir un gars qui doutait de lui, vivait des choses difficiles, était en dépression et en déni. Il était en train de lentement détruire le talent que Dieu lui a donné à la naissance. Mais merde, nous sommes humains et traversons tous des galères.

Le gars à droite est revenu à la réalité et, putain, il a compris qu'il était et qui il est toujours. Je me suis dit que je ne pouvais pas arrêter comme ça. Je devais me regarder dans un miroir, comprendre mes erreurs et apprendre d'elles pour pouvoir avancer.

Merci à ma famille et vrais amis qui étaient là pour moi. Je ne recherche pas la sympathie des gens. Je peux seulement dire que tout ça a fait de moi une meilleure personne. Je m'adresse aux gens qui vivent des moments difficiles : vous n'êtes pas seuls, je suis dans ce combat avec vous et il y a toujours moyen de s'en sortir. On est dans cette merde ensemble".