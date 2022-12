Charles Barkley suggère au Miami Heat de se reconstruire

Le Miami Heat accuse un peu le coup sur ces deux premiers mois de compétition. Embêtée par les pépins physiques des uns et des autres, notamment ceux de Jimmy Butler, qui a déjà manqué 10 matches, la franchise floridienne affiche un bilan de 11 victoires et 14 défaites. Elle squatte à la dixième place de la Conférence Est. Pour Charles Barkley, il est peut-être temps de changer de direction à South Beach.

« Il faudrait tout casser et reconstruire l’équipe. Surtout avec les contrats qu’ils ont. »

C’est peut-être aller un peu trop vite en besogne. Le Heat a encore le temps de remonter la barre et de se replacer dans le top-8 ou le top-6 de la Conférence. Les joueurs d’Erik Spoelstra ne sont qu’à 4 succès du top-4 à l’Est.

L’équipe est effectivement un peu vieillissante et peut-être que les dirigeants essayeront de se séparer de Kyle Lowry ou de Duncan Robinson en cas d’offres intéressantes. Mais il serait peu probable que Miami transfère Jimmy Butler par exemple. Tyler Herro et Bam Adebayo constituent aussi une base autour de laquelle la franchise peut se construire dans le futur. Surtout que ça paraît tard et difficile de tanker avec cet effectif.