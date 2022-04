Même sans Jimmy Butler et Kyle Lowry, tous les deux absents du game 5, le Miami Heat est capable de proposer des prestations défensives assez folles. Ce n'était "que" Atlanta, mais le plan de jeu a encore fonctionné et les hommes d'Erik Spoelstra ont plié la série grâce à leur implication de ce côté-ci du terrain.

Il y a certes ce travail de sape sur Trae Young, auteur d'une série de playoffs aussi frustrante que maladroite, muselé pendant la quasi-totalité des affrontements, mais aussi l'effort collectif sur un nombre effarants de possessions. La plus importante, la dernière, celle qui aurait pu permettre aux Hawks d'égaliser en cas de panier à 3 points, a été un véritable symbole du traitement qu'est capable d'infliger Miami à n'importe quelle équipe, même sans deux de ses meilleurs éléments sur le terrain.

Atlanta avait la balle sur une remise en jeu et un peu plus de 5 secondes pour parvenir à déclencher un tir. Largement faisable en NBA en 2022. Même si l'exécution et les déplacements des Hawks auraient peut-être pu être meilleurs, regardez de quelle manière le Heat a complètement annihilé tout espoir de pouvoir prendre un shoot ou même recevoir le ballon de manière un tant soit peu confortable.

The Hawks are unable to take a final shot for the tie. That's the series. pic.twitter.com/zNtJ1fhKe6 — Bally Sports: Hawks (@HawksOnBally) April 27, 2022

Victor Oladipo, Bam Adebayo, PJ Tucker, Max Strus et Gabe Vincent ont tous joué leur rôle et réagi intelligemment aux mouvements initiés par Atlanta. Du grand art et de quoi faire trembler les prochaines équipes qui se présenteront face au Heat, surtout lorsque Jimmy Butler et Kyle Lowry seront tous les deux remis. Au prochain tour, ce sera soit Philadelphie, soit Toronto, les Sixers menant 3 à 2 après avoir mené 3 à 0.