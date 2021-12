Il n'y a aucune honte à un perdre un match contre le Miami Heat. A la limite, c'est un peu plus dérangeant lorsque Jimmy Butler et Bam Adebayo sont forfaits, comme mercredi à Philadelphie. Les Sixers, qui ont pourtant pu compter sur Joel Embiid, n'ont pas profité de l'aubaine. Pour réussir à gagner dans ces conditions, l'important est évidemment d'avoir un effectif solide et bien construit. C'est exactement le cas de celui du Heat, qui pourtant recruté et composé hors des sentiers battus.

Neuf des dix joueurs présents sur la feuille de match pour Miami sont des joueurs qui n'ont pas été draftés ou ont effectué des séjours en G-League (merci à cet utilisateur Reddit pour l'info). Seul Kyle Lowry, 24e pick à sa sortie de Villanova en 2006, a été drafté sans jamais passer par la case "ligue de développement. Pour le reste, c'est assez bluffant.

PJ Tucker : drafté en 35e position en 2006, a joué en D-League et à l'étranger

: drafté en 35e position en 2006, a joué en D-League et à l'étranger Dewayne Dedmon : non-drafté

: non-drafté KZ Okpala : 32e pick 2019, passé par la G-League

: 32e pick 2019, passé par la G-League Max Strus : non-drafté

: non-drafté Duncan Robinson : non-drafté

: non-drafté Gabe Vincent : non-drafté

: non-drafté Omer Yurtseven : non-drafté

: non-drafté Udonis Haslem : non-drafté

: non-drafté Marcus Garrett : non-drafté

Sept des joueurs en question ont été développés presque uniquement par le Miami Heat. La culture établie par Pat Riley et entretenue par Erik Spoelstra est pour beaucoup dans cette réussite et cette régularité sportive. Le scouting, orienté vers la recherche de joueurs capables de se fondre dans cette culture, est évidemment fondamental.

Duncan Robinson d'aspirant journaliste à titulaire en Finales NBA