George Karl ne coache plus en NBA depuis plusieurs années, mais ça ne l'empêche pas de continuer à suivre la ligue et à distiller quelques avis ici et là. Le dernier en date fait beaucoup réagir et fait un peu passer le Hall of Famer pour un type un peu trop nostalgique des années 90. Dans un tweet, Karl a évoqué le virage ultra offensif pris par la NBA ces dernières années et les records offensifs observés ces dernières semaines. Selon lui, Michael Jordan aurait fait mieux que s'accommoder à cette époque. Il l'aurait statistiquement dominée dans des proportions inédites.

"Quiconque remet en question le statut de GOAT de Michael Jordan, ne réalise pas que dans la NBA moderne il serait en triple-double de moyenne avec 40 points par match".

Quant à ceux qui lui ont rétorqué que MJ n'était pas un shooteur à 3 points exceptionnel, George Karl leur a précisé :

"Si le tir à 3 points avait été aussi important à l'époque qu'il l'est aujourd'hui, Michael serait devenu très fort à 3 points et aurait tourné à 40%".

La façon dont le basket est joué, arbitré et défendu en NBA aujoud'hui explique en partie le boom offensif. On peut imaginer que transporté en 2023, Michael Jordan ferait des carnages et ne serait peut-être effectivement pas loin des 40 points et/ou du triple-double de moyenne. Il faut avoir vu l'animal en situation pour comprendre que même si l'affirmation de George Karl peut paraître folle, elle est crédible.

Michael Jordan tournait à plus de 37 points, 5 rebonds et 4 passes de moyenne en 1986-1987. Il a aussi enregistré 8 passes et 8 rebonds de moyenne en 1988-1989, preuve qu'il était capable de ne pas être si loin que ça du triple-double de moyenne...

John Rogers, le businessman qui a battu Michael Jordan en un contre un