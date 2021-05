Michael Jordan, sa gestion des Hornets fait grincer des dents…

Michael Jordan est, pour beaucoup, le meilleur joueur de l'histoire. Mais en tant que propriétaire, le boss des Charlotte Hornets ne s'impose vraiment pas parmi les meilleurs. Depuis son arrivée à la tête de cette franchise en 2010, l'ancien des Chicago Bulls ne parvient pas à impulser un renouveau au sein de cette équipe.

Sur le plan sportif, les résultats ne s'améliorent pas avec la 10ème place à l'Est des Hornets, éliminés par les Indiana Pacers lors du play-in. Et surtout, la gestion de MJ suscite des critiques de plus en plus nombreuses.

Ainsi, dans les coulisses de la NBA, certains commencent à pointer du doigt son style...

"Au sein de la Ligue, Jordan se retrouve critiqué pour son style de propriétaire détaché. Puis aussi pour avoir placé des personnes proches de son réseau personnel dans le front office des Hornets. Pour autant, il n'est pas le seul sur ces deux points", a fait savoir le journaliste du New York Post Marc Stein.

Même en interne aux Hornets, Jordan s'attire des critiques. Tout d'abord, il ne s'implique pas dans la vie de l'équipe au quotidien. De plus, il n'aide pas ses dirigeants à recruter les agents libres lors des intersaisons. Comme de nombreux propriétaires finalement, mais le cas MJ fait bien plus parler.

Avec l'espoir LaMelo Ball, Michael Jordan a peut-être la possibilité de redorer son blason de patron.

