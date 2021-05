Michael Jordan : la somme astronomique payée pour un maillot de 82-83

Comme pour les cards ou les NFTs, les prix que les collectionneurs sont prêts à payer pour des maillots mythiques ne cessent de s’envoler. Alors forcément, quand le joueur concerné est Michael Jordan, les sommes en jeu ont encore moins de sens.

Ça fait maintenant près de 40 ans que MJ a offert le titre NCAA 1982 à North Carolina d’un tir devenu mythique. Un tir qui a changé le cours de sa carrière, a-t-il reconnu par la suite.

La saison suivante, pour son année sophomore, Michael Jordan explosait totalement, passant de 13,5 pts par match comme freshman à 20 pts à 53,5% et 5,5 rbds. Une année qui lui a valu d’obtenir la première de ses deux places dans la NCAA All-American First Team.

C’est justement un maillot de cette saison 1982-83 qui vient de s’arracher à un montant astronomique au cours d’une vente aux enchères. Un type a en effet mis 1,38 millions de dollars pour se payer un jersey porté par MJ lors de sa deuxième année en tant que Tar Heel.

$1.38 million: Price paid tonight at @HeritageAuction for a Michael Jordan jersey worn by MJ from the 1982-83 season at UNC pic.twitter.com/CwResj9WLE — Darren Rovell (@darrenrovell) May 8, 2021

Pas vraiment une surprise. Depuis The Last Dance, les experts ont noté un pic dans les prix que les collectionneurs sont prêts à payer pour des objets ayant appartenu au GOAT. En août 2020, une de ses paires de chaussures est devenue la plus chère jamais vendue, à 615000 dollars.

Bon, ce n’était pas n’importe laquelle non plus. Il s’agissait des Air Jordan 1 rouge, noire et blanche que le GOAT avait portées lors d’un mythique match exhibition en Italie où il avait cassé la planche en dunkant.

18 ans après sa retraite, Michael Jordan continue d’affoler les compteurs…

Michael Jordan : la partie de golf à l’origine de l’une des performances les plus folles de l’histoire de la galaxie de l’univers