Bon plan : Une playlist YouTube avec presque 900 matches entiers de Michael Jordan

Voilà un lien qui pourrait plaire à tous les amateurs de basket. Les plus anciens, les plus nostalgiques ou même les plus jeunes qui veulent découvrir Michael Jordan. Un passionné a trouvé près de 900 matches complets de Sa Majesté sur YouTube et il les a réunis sur une seule et même playlist. On l'a vu sur Reddit donc on vous partage le lien. Faites vous plaisir.