Tout un symbole,

Après avoir annoncé la sortie prochaine de notre Mook #11 spécial Michael Jordan le jour de son 60ème anniversaire, nous venons d’envoyer tous les fichiers à notre imprimeur hier, le 23 février 2023.

Vous n'avez pas idée à quel point nous avons maintenant hâte que vous ayez cet opus entre les mains et que vous puissiez découvrir tout ce que nous vous avons réservé.

Les expéditions débuteront la semaine du 13 mars.

* offre réservée à la France métropolitaine

En attendant que vous receviez ce Mook, nous voulions vous en dire un peu plus sur le comité de réaction exceptionnel sur lequel nous avons pu compter pour décrypter la carrière incroyable et le personnage hors-norme qu’est Michael Jordan, dans toute sa complexité.

En plus d’avoir pu compter une fois encore sur Jacques Monclar et les amis de First Team pour qu’ils partagent avec nous leurs avis et leurs souvenirs concernant MJ, nous avons eu le grand bonheur de pouvoir réunir une Dream Team de consultants.

Pour assumer le rôle de rédacteur en chef exceptionnel, c’est au prince de la rime Oxmo Puccino que nous avons eu le plaisir d’ouvrir nos colonnes. Histoire de marquer le coup, nous avons proposé à Waxx, qui était notre rédac chef du Mook #5 spécial Kobe Bryant, de conduire l’interview. Oxmo nous a reçus chaleureusement dans sa loge, à quelques heures de l’une de ses représentations au théâtre.

Oxmo Puccino : L’interview perdue

Pour notre grande interview table ronde, nous avons réuni un Big Three totalement inédit. Sam Smith, d’une part, le journaliste iconique du Chicago Tribune à qui l’on doit le livre évènement The Jordan Rules ; Antoine Le Roy, rédacteur en chef de l’émission Intérieur Sport et réalisateur de nombreux documentaires sportifs pour Canal+ ; et la légende du basket français, Moustapha Sonko.

Ensemble, ils nous ont aidés à mettre en perspective l’apport de Michael Jordan au basket et à la culture mondiale et à mettre en relief sa place dans l’Histoire.

Promis, on vous en dit très vite un peu plus sur le sommaire de ce numéro exceptionnel...

240 pages

POUR TOUT SAVOIR ET TOUT COMPRENDRE DE MICHAEL JORDAN

De son impact sur le jeu à la façon dont il a transformé la culture mondiale, en passant par ses plus grands faits de gloire mais aussi ses zones les plus troubles, nous nous sommes donc livrés à une analyse de fond du joueur, de l'homme et du mythe pour vous présenter un ouvrage de 240 pages résolument original. Ni une biographie, ni une hagiographie, nous espérons apporter, à notre façon, un peu de matière et de perspective pour mieux cerner et comprendre le personnage incroyable qu'est Michael Jordan.

