On connaissait la passion de Drake pour le basketball. Il s’avère que son fils est en train de tomber amoureux lui aussi. Et visiblement, il adore LeBron James.

On avait découvert Adonis, le fiston du rappeur, comme un futur shooteur d’élite, ou presque.

Il n’est visiblement pas qu’un pratiquant, vu la dernière vidéo lâchée par Drake. C’est aussi un fan et un étudiant du jeu, étant donné la manière dont il mate les highlights de LeBron James : scotché et impressionné.

Drake had to put his son onto some of @KingJames' best highlights 👑 Adonis was in awe pic.twitter.com/hkXC8bp1Au — Bleacher Report (@BleacherReport) May 4, 2021

Sa tête après le « Oh My God » est priceless.

Et puis, franchement, on préfère sa manière d’être fan à celle parfois un brin excessive et exagérée de son daron. Probablement l'un des mecs les plus fatigants de l'histoires des places courtside. Et qui auraient mangé un paquet d'amendes ou d'exclusion s'il n'avait pas été une star...