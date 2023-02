Mikal Bridges va-t-il jouer 83 matches de saison régulière ?

Mikal Bridges est bien arrivé à Brooklyn. L'ancien ailier des Suns, envoyé aux Nets dans le cadre du trade de Kevin Durant, a même déjà disputé son premier match sous ses nouvelles couleurs face à Philadelphie. Le fait que Bridges soit déjà "prêt à l'emploi" et au taquet pour défendre ses nouvelles couleurs va tout à fait dans le sens de ce qu'il montre depuis son arrivée en NBA : une santé de fer et une envie totale de jouer absolument tous les matches.

Vous le savez peut-être, Bridges n'a jamais raté le moindre match à la fac de Villanova pendant trois ans (116 matches, avec deux titres de champion NCAA) et toujours pas non plus la moindre rencontre en NBA depuis sa Draft en 2018. L'ailier de 26 ans est ainsi sur une série de 366 matches consécutifs dans la ligue.

S'il continue de la jouer Iron Man dans les prochaines semaines, Mikal Bridges peut même réussir le tour de force de jouer... 83 matches de saison régulière, puisque le calendrier des Nets n'est pas aligné sur celui des Suns. Il faudra alors ranger cet accomplissement au rayon des stats et anecdotes étonnantes, comme celle du match le plus long de l'histoire, au cours duquel des joueurs ont porté le maillot des deux équipes...

Un arbitre fou, des gars qui jouent pour les deux équipes : l'histoire du match NBA le plus long de l'histoire