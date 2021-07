Le job de Mike Budenholzer encore menacé en cas d’échec des Bucks ??

Le poste de Mike Budenholzer est menacé depuis le début des playoffs. Le coach joue sa place sur le banc des Milwaukee Bucks. Souvent critiqué pour son manque d'ajustements d'un match ou d'une série sur l'autre, il se dépasse sur cette campagne. Et voilà la franchise du Wisconsin en mesure d'aller chercher un titre. Mais malgré ça, sa position n'est pas tout à fait sécurisée. Selon le Journal Sentinel, les dirigeants décideront de son sort à l'issue des finales.

Attention, ça ne veut pas forcément dire que les Bucks se sépareront de lui en cas de défaite contre les Phoenix Suns. Enfin, on espère pour lui... Plus logiquement, il se pourrait surtout que le front office attende le résultat pour discuter de la prolongation de contrat de Budenholzer, à qui il reste encore un an de contrat. Si ses ouailles vont au bout, il est possible qu'il hérite d'une extension sur plusieurs saisons histoire de pouvoir enfin bosser un peu plus sereinement.