Mike D’Antoni vers Charlotte, LaMelo sera-t-il son Nash ou son Harden ?

Mike D'Antoni veut montrer qu'il n'est pas has been et que sa méthode peut encore fonctionner en NBA. Voilà qui tombe bien, puisque les Charlotte Hornets ont dans l'idée d'embaucher un coach qui joue vite et exploite le côté survitaminé des meilleurs joueurs du groupe comme LaMelo Ball, Miles Bridges ou Terry Rozier. Selon Marc Stein, D'Antoni est le favori pour succéder à James Borrego sur le banc des Hornets la saison prochaine.

A 71 ans, l'ancien head coach des Suns, des Knicks, des Lakers, ou plus récemment des Rockets, sort d'expériences dans des staffs, à Brooklyn et New Orleans. Les concepts qu'il a développés et poussés à leur paroxysme avec Phoenix et Houston notamment, au point d'être élu Coach of the Year en 2005 et 2017, à 12 ans d'intervalle.

D'autres candidats, dont le nom n'a pas filtré, sont toujours dans la course, mais Michael Jordan et Mitch Kupchak semblent avoir arrêté leur choix sur Mike D'Antoni.

Après Steve Nash à Phoenix et James Harden à Houston, quel sera le joueur phare du projet si D'Antoni est bel et bien nommé ? Un guard spectaculaire et dont le jeu n'est pas du tout porté sur la défense ? On peut supposer que ce sera LaMelo Ball, un peu moins en vue depuis sa sélection pour le All-Star Game et qui tirera sans doute profit de l'expérience de "MDA".

Charlotte vire James Borrego, qui pour faire grandir LaMelo, Bridges et les autres ?